«Кванториум» поставят на колеса

Для Орловщины мобильные технопарки изготовит предприятие «Орелтекмаш».

Как сообщил руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин, «Орелтекмаш» поставит для региона три мобильных технопарка «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Геннадий Парахин: «Договоры заключены на поставку трех технопарков на автомобильных шасси на общую сумму – 39,5 млн рублей. Срок поставки одного кванториума – до 30 июля 2020 года, двух других – 2021 год».

Мобильные технопарки «Кванториум» сделают доступным дополнительное образование детей даже в удаленных районах. Передвижные комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.

Уникальность технопарков в том, что дети не просто получают дополнительное образование, а создают конкретные проекты, которые в дальнейшем могут использоваться на благо самого региона, сообщает информационный портал Орловской области.