С 15 июня налоговая инспекция возобновляет прием граждан в Орле

|
|
С 15 июня налоговая инспекция возобновляет прием граждан в ОрлеС учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно будет по предварительной записи.
С 15 июня ИФНС России по г.Орлу открывает свои двери для личного приема. Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».
Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекцию.
ИФНС России по г.Орлу напоминает, что при посещении налоговой инспекции обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в Орловской области.
Орловское Информбюро
1 июня 2020 года