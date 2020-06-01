С 15 июня налоговая инспекция возобновляет прием граждан в Орле

С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно будет по предварительной записи.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекцию.



ИФНС России по г.Орлу напоминает, что при посещении налоговой инспекции обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в Орловской области.