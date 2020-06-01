Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля Об этом в ходе рабочего совещания сообщил президент России Владимир Путин.





Владимир Путин: «Итак, уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года».





Орловское Информбюро

1 июня 2020 года



