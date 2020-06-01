Спортивные организации Орловщины начнут работу, когда будут полностью готовы В ближайшее время орловцы - члены сборной России и Орловской области смогут вернуться в свои тренировочные залы. Занятия возобновятся, если будут соблюдены требования: в группе не более 8 человек, соблюдается социальная дистанция и возраст тренера - до 65 лет. Об этом в интервью «ГТРК Орёл» сообщил начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.





Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Сейчас прорабатываем вопрос насколько нам удастся качественно обеспечить работу в соответствии с этими рекомендациями, и только когда мы поймем, что мы полностью готовы, только после этого заработают наши организации и начнут тренироваться наши спортсмены самого высокого уровня». Таких спортивных организаций, где занимаются порядка 300 спортсменов, в Орловской области около 10. Следующим этапом станет частичное возобновление работы фитнес-индустрии, индивидуальные тренировки и сдача норм ГТО. А уже после - старт соревнований, сначала регионального уровня, а затем и всероссийского. Правда, когда все это произойдет - напрямую зависит от эпидобстановки.





Юлия Опанасюк

1 июня 2020 года



