Орловец признался, что ранил родственника

Следствием установлено, что 63-летний житель Орловского района в ходе конфликта нанес проникающее ранение своему 24-летнему родственнику. После этого мужчина сам вызвал полицию и рассказал о содеянном. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Следователями УМВД заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В настоящее время ведется следствие, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.