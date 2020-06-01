Орел получил 50 автобусов большой вместимости Новые низкопольные автобусы вместимостью больше сотни человек сегодня вышли на улицы города. Пока они обслуживают лишь пять маршрутов. Но и вышли на линию ещё не все. Всего регион, в течение последнего месяца, двумя партиями получил из столицы 50 ЛиАЗов. Один такой автобус способен заменить два, а то и три ПАЗа или «ГАЗели».





Комфортные и вместительные, с кондиционерами и системой видеонаблюдения, а самое главное - низкопольные автобусы сегодня начали курсировать по Орлу и Орловскому району. Автобусы приехали к нам из Москвы, благодаря договорённостям между главой региона и мэром столицы. Стоит такая техника в среднем 11 миллионов рублей за единицу, область же получила их бесплатно. Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Поступило 50 автобусов, все они находятся в рабочем состоянии, специалисты работают над их проверкой и приведением их в надлежащее состояние - идет замена масла и необходимые регламентные работы». Однако у некоторых автобусов неисправности, правда, не серьёзные, всё-таки были выявлены в процессе обкатки. По мере их устранения машины будут выпускаться на линию. Первые 15 ЛиАЗов начали обслуживать два городских и три межмуниципальных маршрута. Андрей Митин, директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла: «Вышли автобусы по маршрутам 47 М, 48 М, 126, 329 и 482. Также сегодня мы возобновили троллейбусный маршрут № 8, который более трех лет не работал, а также мы продлили маршрут № 5 - раньше этот маршрут пролегал через вокзал, сейчас запустили через Выгонку». Парк городского общественного транспорта в ближайшие годы также будет обновляться и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Регион направил в Минтранс заявку, согласно которой до 2023 года на условиях льготного лизинга планируется ежегодно приобретать по 10 низкопольных ЛиАЗов, а в 2024-м - 5 новых троллейбусов.





Антон Киселёв

1 июня 2020 года



