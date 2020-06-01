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Орловские магазины готовятся к возобновлению работы

Режим самоизоляции на территории области продлен до 14 июня, но при этом уже со среды небольшие магазины, торгующие непродовольственными товарами, парикмахерские, автомастерские смогут открыться.


Пришел, увидел, померил и купил - это стремление не искоренить. Предприниматели, которые смогут организовать работу с соблюдением санитарных норм и правил, откроются - с оговоркой «возможно» - с 3 июня. Для этого придется немного перекроить обязанности продавцов, а покупателям смириться с новыми условиями. К стенду с одеждой доступ впредь открыт лишь консультанту. Он покажет модель и подберет размер. Перебирать вещи самому, увы, нельзя. Еще, как вариант, к покупке лучше подготовиться заранее. 
 
То, что не подошло, продавец тут же обработает парогенератором. Такой температуры микробы не выдержат, так что следующий клиент смело сможет примерить. Все поверхности в примерочной протрут дезсредством. 
 
Нелли Калашникова, предприниматель: «Кроме всего прочего мы предлагаем нашим покупателям, если они заходят в салон, маски и обработать руки. Естественно соблюдаем социальную дистанцию, которая необходима в условиях пандемии».
 
Так в идеале должны работать магазины с непродовольственными товарами. Еще условие - площадь торгового зала не может превышать четырехсот квадратных метров, обязательным является и наличие отдельного входа с улицы. Для того чтобы открыть двери и не получить штраф, нужно заранее уведомить департамент экономического развития и взять разрешение. Горячая линия 8(4862)44-30-20, 8(4862)49-02-09.
 
Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Предоставляя возможность работать, мы намерены жестко регулировать выполнение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. И пускай уж не обижаются нерадивые предприниматели, которые не смогут обеспечить этих требований - будут предприниматься жесткие меры вплоть до закрытия по решению суда».
 
Тем же, кто соблюдает все нововведения, ничего не грозит - отметил глава региона.
 
Нелли Калашникова, предприниматель: «Мы переживали и боле сложные времена, и сейчас определенный бонус есть для отечественных производителей. То есть, пережив это трудное время, мы можем в принципе вернуться к хорошим показателям благодаря тому, что отечественная продукция имеется на рынке. Что касается импорта, то это большой вопрос».
 
Снимать дальнейшие ограничения планируют постепенно, и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Ведомство, кстати, пока против массового открытия магазинов - это решение объясняют статистикой: за сутки - плюс 41 случай заболевания коронавирусом. Общее число приближается к двум с половиной тысячам.



Анна Вайсергисер
1 июня 2020 года
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