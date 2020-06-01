В Орле отметили День защиты детей Этот праздник - прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав маленьких жителей планеты - на жизнь, на образование, медицинскую помощь. В первый день лета, традиционно, орловских детей поздравляют врачи, благотворительные фонды и официальные лица. Не стал исключением и сегодняшний день.





Погода сегодня не порадовала теплом, да и многие из ребят еще находятся в самоизоляции в связи с пандемией. Но, несмотря на это, праздник детям смогли устроить многие. В Болховский дом-интернат приехали гости - шефы из областной прокуратуры. Привезли игрушки и сладости. Принимали гостей и в Орле. Семья, которая состоит из двух детей, бабушки и дедушки, встречала председателя Облсовета Леонида Музалевского. Ольга Ивановна и Николай Иванович Кашолкины оформили опеку над своими внучками, родители которых трагически погибли несколько лет назад. Растить маленьких детей сегодня непросто. Но бабушка и дедушка изо всех сил стараются дать девочкам все самое необходимое. Главными являются дети и для благотворительного фонда «Радость моя», который помогает больным онкологией. Фонд создан в феврале этого года, но уже успел сделать немало добрых дел, несмотря на то, что многие планы нарушила пандемия. Наталья Куприянова, председатель ОРОО «Радость моя»: «Мы помогли обеспечить лекарствами наше отделение онкологии, детской онкологии, когда возникли проблемы в поставке того или иного препарата, несколько раз мы закупали лекарственные средства, чтобы наши ребята могли продолжать свое лечение без паузы. У нас есть свой чат, благодарю всех, кто присоединился, родители вовремя получают психологическую и информационную поддержку. Мы все вместе, и это очень важно». Региональное отделение Детского фонд в Орловской области и его директор Ирина Пашкова также поздравляют всех ребят с замечательным праздником. Сотрудники фонда подготовили и провели несколько онлайн-мероприятий, к которым присоединились множество ребят и взрослых. Среди них веселый флешмоб «Поделись улыбкою своей», конкурс рисунка к 75-летию Победы, марафон фотографий «Детский фонд в лицах». Пока вместе собираться еще нельзя, но общение в соцсетях помогает пережить трудное время. Так же онлайн праздник отмечают врачи и маленькие пациенты детской поликлиники № 1. Здесь проходит конкурс рисунков. Свои работы дети присылали по электронной почте. Импровизированную картинную галерею разместили в холле поликлиники. Победителей в трех возрастных номинациях ждут призы. Ко всем поздравлениям, которые прозвучали в этот день на разных площадках, присоединился и губернатор области Андрей Клычков





Эва Стасюлевич

1 июня 2020 года



