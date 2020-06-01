Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- 54 тысячи семей Орловской области уже получили выплату по 10 тысяч рублей на ребенка.





- Низкопольные ЛиАЗы сегодня начали курсировать по орловским улицам. Мы проехали в автобусе большой вместимости.





- Со среды могут открыться некоторые магазины и сфера услуг. Готовы ли они работать в новых условиях? Мы пообщались с предпринимателями.





- Сегодня юные жители области получали поздравления и подарки - в честь Дня защиты детей.