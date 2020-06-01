Андрей Клычков: «Нарушения приводят к тому, что заражения будут и дальше» Постановление о возобновлении деятельности предприятий в Орловской области проходит согласование с Роспотребнадзором. Губернатор Орловской области сообщил об этом во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Есть небольшое ограничение, которое на сегодня все должны выполнять. Поясню, почему их нужно выполнять. Мы указали во всех



Ранее Андрей Клычков : «Есть небольшое ограничение, которое на сегодня все должны выполнять. Поясню, почему их нужно выполнять. Мы указали во всех разъяснениях , что необходимо направить уведомление в департамент экономического развития, адрес везде вывешен. Многие задают вопрос о том, что нет вида деятельности, которое указано в постановлении. Это связано с тем, что мы согласовываем постановление для его реализации уже с 3 июня. Поэтому даже при отсутствии возможности указать данный вид деятельности, указывайте услуги, которые будете оказывать. Я понимаю, что многие откроются без уведомлений, но у нас ведётся электронный реестр, и все проверяющие структуры будут видеть, кто принял на себя обязательства по санитарно-эпидемиологической безопасности, а кто этого не сделал. Поэтому убедительная просьба это уведомление направить, в электронной форме это займёт буквально 5 минут. Мы тем самым просто отсечем тех, кто в нарушение всех правил и норм будет осуществлять деятельность».Ранее Андрей Клычков рассказал , какие предприятия смогут начать работу с 3 июня.





Артемий Лукьянчиков

1 июня 2020 года



