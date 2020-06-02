В Орловской области 31 новый случай COVID-заражений Всего на Орловщине выявлено 2372 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 2 июня выявлен 31 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1115 человек. Выздоровели – 1231. Умерло 26 человек.









Орловское Информбюро

2 июня 2020 года



