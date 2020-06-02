Гостей на свадьбу можно не приглашать

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Гостей на свадьбу можно не приглашатьВ Орловской области с 1 июня ограничено количество присутствующих лиц на регистрации брака.
С 1 июня 2020 года до улучшения эпидемиологической обстановки при государственной регистрации заключения брака в территориальных отделах, территориальных секторах ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области ограничено количество присутствующих лиц.
На регистрацию допускаются только лица, вступающие в брак, а также фото- или видеооператор, сообщается на информационном портале Орловской области.
Орловское Информбюро
2 июня 2020 года