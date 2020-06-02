Гостей на свадьбу можно не приглашать В Орловской области с 1 июня ограничено количество присутствующих лиц на регистрации брака.





С 1 июня 2020 года до улучшения эпидемиологической обстановки при государственной регистрации заключения брака в территориальных отделах, территориальных секторах ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области ограничено количество присутствующих лиц. На регистрацию допускаются только лица, вступающие в брак, а также фото- или видеооператор, сообщается на информационном портале Орловской области.





Орловское Информбюро

2 июня 2020 года



