Четыре человека пострадали при выезде на трассу Орел – Тамбов ДТП произошло 1 июня в 16:45 в селе Дросково Покровского района.





27-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», при выезде на главную автодорогу Орел-Тамбов, не уступил дорогу транспортному средству «Сканиа», движущемся в направлении г.Ливны, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» и три пассажира, среди которых девочка-подросток, получили травмы, доставлены в Ливенскую ЦРБ, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

2 июня 2020 года



