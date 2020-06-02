В Дмитровске сгорел жилой дом

ЧП произошло накануне в пять часов утра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание произошло в жилом доме на улице Братьев Овинниковых. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 84 квадратных метра, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них – три выезда на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.