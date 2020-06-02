В Орле УФСБ задержало иностранного гражданина, подозреваемого в симпатиях к террористам

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники госбезопасности выяснили, что фигурант не только сам является приверженцем радикальной идеологии, но и активно пропагандирует террор в публичном доступе.



Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма».





Иван Суверин

2 июня 2020 года



