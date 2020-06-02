Жители дома № 11 по улице Высоковольтной в Орле могут оказаться без отопления

От бойлерной, откуда поступало тепло, их отключили несколько лет назад. А новую котельную так и не построили.

С просьбой построить отдельную котельную жильцы в администрацию Орла обращались не раз. Однако там им упорно навязывают поквартирное отопление, переходить на которое жильцы категорически не согласны. На стороне жильцов и Заводской районный суд, в решении которого говорится, что администрация города не предоставила никаких доказательств того, что поквартирное отопление можно сделать безопасным.

О своем законном отказе от поквартирного отопления жители еще раз заявили недавно на общем собрании, куда пригласили специалистов разных структур, ответственных за теплоснабжение, и депутатов. А вот строительство котельной - поддержали. И как выяснилось, на это уже и субсидия поступила. В администрации, по словам жителей, пообещали построить котельную к началу отопительного сезона. Хотя такие обещания звучали уже в 2018 году – говорят жители.

В этом году дом отапливался от бойлерной МРСК, но после окончания отопительного сезона, он был отрезан от единственного источника тепла. Однако в администрации обещают: без отопления люди не останутся.

Галина Антонова, начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Уже предварительно разговаривали с МРСК-Центра, чтобы продолжить отопление от МРСК».

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