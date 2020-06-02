COVID-19 подтвержден у 970 жителей Орла

На сегодня в Орловской области выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба на 2 июня в регионе зарегистрировано 2372 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1115 человек, выздоровел 1231 человек. По предварительной информации 26 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 970 жителей Орла, 358 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 213 – в Орловском районе, 97 – в Болховском районе, 58 – в Дмитровском районе, 57 – в Новодеревеньковском районе, 56 – в Урицком районе, 54 – в Свердловском районе, 52 – в Хотынецком районе, 51 – в Новосильском районе, по – 43 в Знаменском районе и Ливнах, 41 – в Шаблыкинском районе, 39 – в Глазуновском районе, 36 – в Верховском районе, 34 – в Покровском районе, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, 18 – в Ливенском районе, по 17 –- в Троснянском и Колпнянском районах, по 16 – в Кромском, Краснозоренском и Должанском районах, 14 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

