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Орловские предприниматели могут начать работу

При определенных условиях. Опубликован порядок возобновления работы объектов непродовольственной торговли и сферы услуг Орловской области с 3 июня 2020 года.


Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением COVID-19 разъясняет порядок восстановления работы объектов и деятельности, планируемых к открытию с 3 июня.
 

Какие изменения вносятся и кого они касаются:

 
Перечень организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287, с 3 июня будет дополнен новыми организациями (индивидуальными предпринимателями), которые смогут возобновить работу.
 
В этот перечень войдут организации, работающие в сфере предоставления услуг, за исключением фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун.
 
В сферу услуг включен широкий перечень организаций от ремонта техники до парикмахерских, косметических салонов и фотосалонов.
 
С 3 июня смогут возобновить работу организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами на площади торгового зала не больше 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы, и обеспечивающие предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра, а также обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
 
Также в список предприятий, которым будет разрешено возобновить работу с 3 июня, войдут предприятия, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами на рынках, ярмарках, а также организации, обеспечивающие функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований Орловской области.
 
В эту группу не входят торговые центры. Они будут открыты на втором этапе снятия ограничений.
 
Также смогут возобновить работу организации, осуществляющие без участия зрителей спортивную подготовку в целях проведения тренировочного процесса для проведения тренировочного процесса членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, с учетом соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм.
 
Кроме того, библиотекам и музеям будет разрешено осуществлять деятельность с запретом обслуживания посетителей, с применением дистанционных технологий, а также с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.
 

Куда и по какой форме подать уведомление о начале работы:
 

 Для возобновления работы предприниматели должны подать уведомление в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.
 
Уведомление направляется на адрес электронной почты covinfo1@adm.orel.ru. Дублирование на другие адреса и подача в бумажной форме не требуется.
 
Форма уведомления размещена на сайте Центра «Мой бизнес» msb-orel.ru в разделе «О порядке работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 3 июня 2020 года (форма уведомления)».
 

Горячая линия: 8 (4862) 44-30-20, 8 (4862) 49-02-09.
 

 ВАЖНО:
 
До момента принятия поправок в постановление Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287 «Об утверждении Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена» строки уведомления «осуществляющая деятельность в соответствии с подпунктом _____ пункта (пунктами) _____ Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена» ЗАПОЛНЯТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
 

Какие условия надо соблюдать для начала работы:

С 3 июня работа организаций допускается при соблюдении следующих условий:
 
  • нахождение не более 1 человека на 4 кв. м площади,
  • соблюдение социальной дистанции между посетителями и работниками,
  • бесконтактный контроль температуры у сотрудников до начала работы,
  • ведение журнала термометрии,
  • запрет на нахождение сотрудника на рабочем месте при признаках заболевания,
  • перед открытием – генеральная уборка с дезинфицирующими средствами,
  • создание условий для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей,
  • работа персонала в масках и перчатках,
  • другие условия, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, размещенными на сайте:https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php
 

В случае несоблюдения этих требований предприятия будут оштрафованы.

 

Форма подачи уведомления и полный пакет регламентирующей информации размещены на сайте Центра «Мой Бизнес».



Орловское Информбюро
2 июня 2020 года
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