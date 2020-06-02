Орловские предприниматели могут начать работу При определенных условиях. Опубликован порядок возобновления работы объектов непродовольственной торговли и сферы услуг Орловской области с 3 июня 2020 года.





Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением COVID-19 разъясняет порядок восстановления работы объектов и деятельности, планируемых к открытию с 3 июня. Какие изменения вносятся и кого они касаются:

Перечень организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287, с 3 июня будет дополнен новыми организациями (индивидуальными предпринимателями), которые смогут возобновить работу.

В этот перечень войдут организации, работающие в сфере предоставления услуг, за исключением фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун.

В сферу услуг включен широкий перечень организаций от ремонта техники до парикмахерских, косметических салонов и фотосалонов.

С 3 июня смогут возобновить работу организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами на площади торгового зала не больше 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы, и обеспечивающие предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра, а также обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Также в список предприятий, которым будет разрешено возобновить работу с 3 июня, войдут предприятия, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами на рынках, ярмарках, а также организации, обеспечивающие функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований Орловской области.

В эту группу не входят торговые центры. Они будут открыты на втором этапе снятия ограничений.

Также смогут возобновить работу организации, осуществляющие без участия зрителей спортивную подготовку в целях проведения тренировочного процесса для проведения тренировочного процесса членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, с учетом соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, библиотекам и музеям будет разрешено осуществлять деятельность с запретом обслуживания посетителей, с применением дистанционных технологий, а также с ограничением доступа на рабочие места сотрудников старше 65 лет.

Куда и по какой форме подать уведомление о начале работы:

Для возобновления работы предприниматели должны подать уведомление в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Уведомление направляется на адрес электронной почты covinfo1@adm.orel.ru. Дублирование на другие адреса и подача в бумажной форме не требуется.



Форма уведомления размещена на сайте Центра «Мой бизнес» msb-orel.ru в разделе «О порядке работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 3 июня 2020 года (форма уведомления)». Горячая линия: 8 (4862) 44-30-20, 8 (4862) 49-02-09.

ВАЖНО:

До момента принятия поправок в постановление Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287 «Об утверждении Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена» строки уведомления «осуществляющая деятельность в соответствии с подпунктом _____ пункта (пунктами) _____ Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена» ЗАПОЛНЯТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Какие условия надо соблюдать для начала работы: С 3 июня работа организаций допускается при соблюдении следующих условий: нахождение не более 1 человека на 4 кв. м площади,

соблюдение социальной дистанции между посетителями и работниками,

бесконтактный контроль температуры у сотрудников до начала работы,

ведение журнала термометрии,

запрет на нахождение сотрудника на рабочем месте при признаках заболевания,

перед открытием – генеральная уборка с дезинфицирующими средствами,

создание условий для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей,

работа персонала в масках и перчатках,

другие условия, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, размещенными на сайте:https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php В случае несоблюдения этих требований предприятия будут оштрафованы. Форма подачи уведомления и полный пакет регламентирующей информации размещены на сайте Центра «Мой Бизнес».





Орловское Информбюро

2 июня 2020 года



