На Орловщине идет приемка летних лагерей Пандемия в этом году скорректировала сроки начала летней детской оздоровительной компании, однако графика приемки лагерей она не нарушила.





Решающее слово в составе приемных комиссий неизменно имеют сотрудники государственного пожарного надзора МЧС, которые в ходе инспекций проверяют детские оздоровительные учреждения по всем аспектам безопасности, а также выдают предписания на устранение выявленных нарушений.





Иван Суверин

2 июня 2020 года



