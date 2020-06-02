Орловским семьям с низкими доходами положено по 5158 рублей на малыша

Заявления подаются онлайн.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Орловской области составляет 5158 рублей. И ее могут получить семьи с низким доходом.

Доход должен быть меньше 10 362 рублей. Чтобы начать получить деньги, нужно подать заявление через портал Госуслуг. При наличии права на такую поддержку, выплаты произведут с 1 января этого года. Вся подробная информация есть на сайте департамента соцзащиты области.

Стоит напомнить, что из-за пандемии, отделы соцзащиты принимают людей только по предварительной записи.