Орловским семьям с низкими доходами положено по 5158 рублей на малыша

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Орловским семьям с низкими доходами положено по 5158 рублей на малышаЗаявления подаются онлайн.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Орловской области составляет 5158 рублей. И ее могут получить семьи с низким доходом.
Доход должен быть меньше 10 362 рублей. Чтобы начать получить деньги, нужно подать заявление через портал Госуслуг. При наличии права на такую поддержку, выплаты произведут с 1 января этого года. Вся подробная информация есть на сайте департамента соцзащиты области.
Стоит напомнить, что из-за пандемии, отделы соцзащиты принимают людей только по предварительной записи.
Татьяна Напольских
2 июня 2020 года