Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Жильцы дома на Высоковольтной в Орле могут остаться без отопления. Администрация предлагает перейти на поквартирный вариант, жители выступают за строительство котельной.





- Орловским семьям с низкими доходами положено по 5158 рублей на малыша. Заявления подаются онлайн.





- Последние штрихи перед открытием. Детские загородные лагеря проверяют сотрудники МЧС.





- Хоровод в онлайне. Праздник Троицы пройдет дистанционно.