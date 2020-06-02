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Нужна ли электронная подпись для поступления в вуз?

В условиях пандемии коронавируса поступление в вузы планируется проводить в режиме онлайн. Вопрос об электронной подписи и необходимости её получения был разъяснён в Минобрнауки.


Официальные источники отметили, что абитуриентам, которые в этом году собираются поступать в вузы, не обязательно нужна электронная подпись, как отмечалось ранее. В Минобрнауки пояснили, что подача документов в вузы в этом году в соответствии с приказом возможна двумя способами – через электронную систему вуза или через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Два эти способа не предполагают использование электронной подписи, хотя некоторые вузы всё же в качестве дополнения просят и её.
 
Если всё же абитуриент собирается получать сертификат электронной подписи, то это можно сделать в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Получить её может любой гражданин старше 14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты. Эксперты отметили, что наличие электронной подписи существенно упростит взаимодействие абитуриентов с приёмными комиссиями вузов.
 
Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо предоставить оригиналы паспорта, СНИЛС, ИНН. Для получения сертификата электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru и подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем. Специалисты попросили обратить внимание, что срок действия такого сертификата составит 15 месяцев.
 
В связи с эпидемиологической обстановкой во все итоговые процедуры системы образования вносятся изменения. В этом году экзаменационная кампания стартует 29 июня, а подать документы в вузы можно будет с 20 июня по 17 августа – обращает внимание эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Евгения Матвеева. В настоящее время идёт обсуждение законопроекта о праве абитуриентов на пересдачу ЕГЭ по выбору в этом же году, не ожидая следующего. Пересдачи не только ЕГЭ по «базовым» предметам, но и по «профильным». Новый законопроект планировалось внести в Госдуму до начала сдачи ЕГЭ в 2020 году, но инициативу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.



Орловское Информбюро
2 июня 2020 года
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