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Больше 800 жителей жилого массива на Наугорском шоссе высказались против строительства новой дороги

Людей не устроило, что автомагистраль может расположиться прямо под окнами их домов. В конце прошлой недели администрация Орла объявила о проведении публичных слушаний по поводу строительства новой дороги, которая соединит Болховское и Наугорское шоссе. Реакция на новость последовала незамедлительно.


Такого единения в отдельном вопросе жители новостроек на Наугорке ещё ни разу не достигали. А привел людей к этому вопрос строительства нового шоссе от их родного микрорайона напрямую до Болховского шоссе. Но для этого придётся уничтожить часть Наугорского лесопарка, с чем местные жители не согласны. К тому же многие приобретали здесь жильё, в том числе, ради вида на лес. Да и выезд из жилого массива сейчас слишком узкий - большой трафик он не потянет, уверены люди.
 
Лариса Семеняченко, жительница микрорайона Наугорский: «Узкая дорога по Героев Пожарных. Мы сейчас уже задыхаемся в пробке. Мы не можем выехать и заехать к своему дому без пробок. Мы хотим понять, каким образом она будет расширяться - она что, в сторону домов пойдёт? И машины тогда должны ездить под окнами наших домов?».
 
Игорь Миночкин, житель частного сектора микрорайона Наугорский: «Жителям Болховского выезд нужен, бесспорно, но надо прорабатывать. Я считаю, проект сырой, который сейчас выносится на обсуждение».
 
На коллективное обращение орловцев тут же последовала реакция - в администрации областного центра рабочая группа рассмотрела претензии горожан и попыталась выработать альтернативное предложение.
 
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г.Орла: «Есть несколько связей, которые предусмотрены в генеральном плане. Одна из них как раз по улице Цветаева, вторая - в створе Героев Пожарных, третья - в створе улицы Скворцова, четвёртая - в районе бывшего Северного аэропорта, и далее обходная дорога выходит за пределы городского округа город Орёл на пересечение с автомобильной дорогой, которая идёт на Знаменское, в месте пересечения предполагаемого Западного обхода города Орла».
 
Своё предложение администрация города направит в областной департамент строительства. Сделано это будет в ближайшие дни, 18 июня должны пройти общественные слушания по поводу строительства новой дороги.



Антон Киселёв
2 июня 2020 года
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