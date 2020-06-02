Больше 800 жителей жилого массива на Наугорском шоссе высказались против строительства новой дороги Людей не устроило, что автомагистраль может расположиться прямо под окнами их домов. В конце прошлой недели администрация Орла объявила о проведении публичных слушаний по поводу строительства новой дороги, которая соединит Болховское и Наугорское шоссе. Реакция на новость последовала незамедлительно.





Такого единения в отдельном вопросе жители новостроек на Наугорке ещё ни разу не достигали. А привел людей к этому вопрос строительства нового шоссе от их родного микрорайона напрямую до Болховского шоссе. Но для этого придётся уничтожить часть Наугорского лесопарка, с чем местные жители не согласны. К тому же многие приобретали здесь жильё, в том числе, ради вида на лес. Да и выезд из жилого массива сейчас слишком узкий - большой трафик он не потянет, уверены люди. Лариса Семеняченко, жительница микрорайона Наугорский: «Узкая дорога по Героев Пожарных. Мы сейчас уже задыхаемся в пробке. Мы не можем выехать и заехать к своему дому без пробок. Мы хотим понять, каким образом она будет расширяться - она что, в сторону домов пойдёт? И машины тогда должны ездить под окнами наших домов?». Игорь Миночкин, житель частного сектора микрорайона Наугорский: «Жителям Болховского выезд нужен, бесспорно, но надо прорабатывать. Я считаю, проект сырой, который сейчас выносится на обсуждение». На коллективное обращение орловцев тут же последовала реакция - в администрации областного центра рабочая группа рассмотрела претензии горожан и попыталась выработать альтернативное предложение. Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г.Орла: «Есть несколько связей, которые предусмотрены в генеральном плане. Одна из них как раз по улице Цветаева, вторая - в створе Героев Пожарных, третья - в створе улицы Скворцова, четвёртая - в районе бывшего Северного аэропорта, и далее обходная дорога выходит за пределы городского округа город Орёл на пересечение с автомобильной дорогой, которая идёт на Знаменское, в месте пересечения предполагаемого Западного обхода города Орла». Своё предложение администрация города направит в областной департамент строительства. Сделано это будет в ближайшие дни, 18 июня должны пройти общественные слушания по поводу строительства новой дороги.





Антон Киселёв

2 июня 2020 года



