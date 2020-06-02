Орловщина выходит на второй этап запуска экономики после ограничений, связанных с пандемией

Представители предприятий общепита встретились на площадке Орловской торгово-промышленной палаты, чтобы вместе с экспертами обсудить перспективы и возможные трудности предстоящего снятия ограничений в отрасли.

О мерах поддержки организаций общественного питания говорили сегодня в ТПП немало. Однако по-прежнему «нельзя» перевешивает «можно». Тем не менее, готовиться к началу сезона необходимо, считают участники. Поэтому рекомендации от Управления Роспотребнадзора нужно обсудить подробно, чтобы не было разночтений. Учитывая опыт соседних регионов, орловские предприниматели выступили с инициативой: выработать паспорт безопасного предприятия, своего рода чек-лист, выполнив все пункты которого, можно получить разрешение на работу.

Эту идею руководство ТПП в ближайшее же время собирается донести до оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Разговор шёл и о разграничении предприятий общественного питания, работающих в помещении и на летних площадках. В Орловской области такого разделения пока нет, но ситуация вынуждает документально обозначить территорию работы. Над этим также будет вестись работа, говорят в ТПП, и для решения такого рода вопросов предпринимателям предложено скооперироваться, забыв на время о конкуренции.

Светлана Ковалёва, президент Орловской торгово-промышленной палаты: «Когда они объединяются по отраслевому принципу, они могут решать свои проблемы сообща, в том числе транслируя и законодательной, и исполнительной власти, что им нужно, как им помочь».

Следующая подобная встреча в Торгово-промышленной палате пройдёт для представителей рекламного и полиграфического бизнеса в ближайшее время.