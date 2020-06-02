Ураган на Орловщине раздел деревья

Жительница Знаменки выложила в соцсети видео, на котором можно увидеть деревья, пострадавшие от непогоды - с них полностью сорвана кора.

Сегодня вечером синоптики обещают ухудшение погодных условий. В Орловской области ожидается пасмурная погода, возможна гроза. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Ветер северный до 6 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут плюс 17.