Бывший сотрудник «Орелгосзаказчика» за получение взятки приговорен к 7 годам строгого режима и штрафу в 2 млн рублей Приговор был обжалован стороной защиты, но оставлен без изменений.





Будучи главным специалистом отдела строительного контроля за подпись под актом приемки строительства ФАПов в Дмитровском районе, где работы были выполнены с нарушениями, он взял 200 тысяч. Это была половина от оговоренной суммы. Кроме уголовного срока и штрафа, ему нельзя будет работать на госслужбе 5 лет.





Иван Суверин

2 июня 2020 года



