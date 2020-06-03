Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Бывший сотрудник «Орелгосзаказчика» за взятку в 200 тысяч отсидит 7 лет. И заплатит штраф в 2 млн. рублей.





- Плюс 31 за сутки. В регионе снизился уровень выявленных больных и увеличилось количество свободных коек в больницах. Завтра - второй этап выхода из изоляции.





- Орловцы выступили против автотрассы, которая должна соединить Болховский и Наугорский микрорайоны. Мы выслушали мнения.





- В регионе начались Троицкие хороводы. Можно увидеть лучшее за 20 лет.