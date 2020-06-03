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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Бывший сотрудник «Орелгосзаказчика» за взятку в 200 тысяч отсидит 7 лет. И заплатит штраф в 2 млн. рублей.
- Плюс 31 за сутки. В регионе снизился уровень выявленных больных и увеличилось количество свободных коек в больницах. Завтра - второй этап выхода из изоляции.
- Орловцы выступили против автотрассы, которая должна соединить Болховский и Наугорский микрорайоны. Мы выслушали мнения.
- В регионе начались Троицкие хороводы. Можно увидеть лучшее за 20 лет.
Вести-Орёл
2 июня 2020 года