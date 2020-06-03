Андрей Клычков отказался от проведения ежедневных прямых эфиров в соцсетях

Андрей Клычков: «Я уже как-то говорил, что спрашивал у жителей, стоит ли каждый день выходить, потому что мы не можем каждый день говорить о коронавирусе, так как он всем уже надоел. Но есть и ряд вопросов, которые требуют оперативного решения, мне кажется, этот формат позволял. Думаю, что будем делать это немного в другом формате. Раз в неделю будем определять время, встречаться и общаться по этим вопросам».





Артемий Лукьянчиков

2 июня 2020 года



