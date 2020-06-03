В Орловской области вновь большое количество заболевших коронавирусной инфекцией На сегодня выявлен 71 случай COVID-19. Всего в регионе выявлено 2443 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 3 июня выявлен 71 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время - 1142 человека. Выздоровели – 1274. Умерло 27 человек.







Орловское Информбюро

3 июня 2020 года



