Больничные листы для работающих россиян старше 65 лет продлеваются до 11 июня Для этого не требуется заполнения каких-либо документов.





Чтобы продлить больничный лист, достаточно сообщить своему работодателю о намерении воспользоваться этим правом. Электронный больничный оформляется за 1 рабочий день. Выплата приходит в течение семи дней.





Татьяна Напольских

3 июня 2020 года



