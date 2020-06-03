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Орловский школьник стал победителем всероссийского проекта «Лига ораторов»

Проект проводится Российским движением школьников, совместно с творческой мастерской известного продюсера Лины Арифулиной. В финал этого года вышел учащийся орловской гимназии № 16 Максим Мысин.


Лига ораторов - это своеобразная фабрика звезд для школьников. Проект стартовал в начале 2018 года. Тогда орловский школьник получил приз как новый ведущий классного радио. Во втором сезоне пройти в финал юноше не удалось, однако это не остановило Максима вновь стать участником, несмотря на конкуренцию - в 2019 году было около 3 тысяч претендентов. Организаторы подготовили для ребят 10 заданий, среди них, например, составить буриме, снять вайн-видео. Словом, каждый мог полностью заявить о себе и своих ораторских способностях. Максим оказался в финале. Правда, в этом году финал прошел дистанционно. Организаторы отметили Максима Мысина за волю и целеустремленность. Орловец получил право провести в сентябре национальную телевизионную премию «Дай пять-2020» на одном из телеканалов. 
 
Максим признается: особенно ему приятно, что друзья и одноклассники на протяжении всего проекта поддерживали его и не сомневались, что он победит.
 
Что касается планов на будущее, старшеклассник видит себя тележурналистом.



Юлия Опанасюк
3 июня 2020 года
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