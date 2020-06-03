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Сфера культуры Орловщины получила разрешение вернуться к работе

Сегодня в Орловской области заработают музеи и библиотеки. Правда, пока без посетителей. О том, как это будет, в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту рассказал заместитель начальника управления культуры Орловской области Иван Богатов.


Музеи и театры выходят из режима самоизоляции. Значит ли это, что уже завтра можно будет сходить, например, в библиотеку, чтобы сдать книги и взять почитать что-нибудь новое? 
 
- К сожалению, данный этап снятия ограничений не подразумевает обслуживание посетителей. Сотрудники музеев и библиотек с 3 июня смогут начать свою деятельность, которая не видна посетителю. В библиотеках это оцифровка книжных изданий, предоставление государственных услуг с помощью электронных ресурсов, доступ к поисково-справочным базам, к уже оцифрованным изданиям. В музеях это хранение, выявление, научно-просветительская деятельность, подготовка к будущему полноценному открытию и приему посетителей. Необходимо провести дезинфекцию, скорректировать планы работ, так как многие мероприятия были перенесены. Выход сотрудников на работу будет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами: учреждения должны осуществлять и термоконтроль, проводить регулярную дезинфекцию. На первом этапе снятия ограничений часть сотрудников учреждений будут осуществлять свою работу в дистанционном формате, часть - на местах. Конечно, исключаются массовые скопления сотрудников и мероприятия внутри учреждения.
 
Больше двух месяцев учреждения культуры были на самоизоляции, и сотрудники работали удаленно. Извлекли ли вы какие-то уроки из этой ситуации, будете ли использовать полученный опыт потом?
 
- Учреждения культуры представлены в соцсетях, имеют свои странички, и ситуация с новой коронавирусной инфекцией дала возможность учреждениям пересмотреть свою работу, которую они ранее проводили в сети Интернет. За это время проведено много мероприятий, акций, всевозможных конкурсов, флэшмобов, и наиболее популярные мероприятия останутся в дальнейшем в работе учреждений. За последние два месяца сайты областных музеев просмотрело более полумиллиона человек.
 
Повлияла ли пандемия на строительство, ремонт учреждений?
 
- Данная ситуация не повлияла на те работы, которые проводятся в рамках национального проекта «Культура» - это капитальные ремонты и строительство домов культуры в сельской местности, создание модельных муниципальных библиотек. Все работы, которые были запланированы, ведутся в соответствии с ранее утвержденными планами и графиками.
 
Театры завершили свои театральные сезоны раньше времени. Значит ли это, что и откроются они раньше времени?
 
- Пока сложно что-то говорить, потому что ситуация меняется с каждым днем. И если на сегодняшний день мы разрешаем музеям и библиотекам работать без посетителей, сейчас трудно сказать, когда ситуация позволит нам принять посетителей. 
 

Ну а актеры спектакль в масках играть не будут, да и зрители вряд ли захотят смотреть спектакль в масках. Будем надеяться, что ситуация разрешится, потому что не только сотрудники учреждений культуры, но и посетители соскучились по театрам, музеям, библиотекам.



Татьяна Тимохина
3 июня 2020 года
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