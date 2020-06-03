Завершилось предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от партии на выборах в Орловский горсовет С 25 по 31 мая жители Орла решали, кто из кандидатов достоин наибольшего доверия. Всего в предварительном голосовании приняли участие почти 11 тысяч человек, что составляет 5% от общего числа избирателей.





Впервые процедура всенародного отбора проводилась в электронном виде, чтобы минимизировать риски для здоровья граждан во время пандемии. Как отмечают организаторы, все прошло в штатном режиме. Однако в первый день произошли атаки на сайт предварительного голосования, но их удалось отразить в кратчайшие сроки. Сегодня в «Единой России» подвели итоги партийной процедуры. Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Были и сюрпризы, были и ожидаемые результаты. Те, кто активно работал в течение 5 лет - конечно, избиратели подтвердили кворум доверия к данным кандидатам. Были и кандидаты, которые, к сожалению, проиграли. Но это, извините, было серьезной битвой». Этот сезон в корне отличался от предыдущих, прежде всего, в переводе всей процедуры в онлайн-формат: как непосредственно самого голосования, так и знакомства с кандидатами. Ряды участников обогатились новыми лицами, молодежью, теми, кто занимается волонтерской деятельностью или помогает ее организовывать на базе волонтерских центров партии. Предварительное голосование для «Единой России» – процесс обновления партийных рядов. И те, кто уже имеет опыт депутатской работы, готовы поддержать начинающих. Лариса Антошкина, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: «Обязательно должна быть связь со своими избирателями. Нужно видеть, нужно слышать каждого. Если ты будешь это видеть и слышать, ты будешь, конечно, решать проблемы и будешь востребованным среди своих избирателей».

Что касается всей страны, то итоги недельного электронного голосования подвел Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, отметив и активное участие кандидатов, и плюсы нового электронного формата процедуры. Дмитрий Медведев, председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия»: «Тот опыт, который накопила наша партия, является по сути, уникальным. Причем не только в масштабах нашей страны, но и по сути всей нашей планеты. Поскольку никто вот таким образом предварительное голосование не проводил. Там, попытки есть в разных странах, но в таких масштабах мы это сделали впервые. Это очень ценный опыт. Поэтому еще раз дорогие коллеги, друзья, хочу вас за то, что вы сделали все качественно, поблагодарить». Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, интерес к предварительному голосованию не упал, а средний по стране конкурс на место составил более 4,5 человек, что выше, чем в прошлом году (4,2). Победители продолжат борьбу в сентябре – теперь уже за мандаты депутатов городского совета Орла.





Орловское Информбюро

3 июня 2020 года



