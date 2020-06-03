Находящийся в розыске орловец задержан росгвардейцами

24-летнего мужчину, уроженца Орловской области, задержали сотрудники вневедомственной охраны за хищение продовольственных товаров на сумму около 4000 руб.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области, в сетевом продуктовом магазине, расположенном на улице Раздольной в Северном районе города Орла, персонал своевременно отреагировал на необычное поведение одного из посетителей и нажал на кнопку «тревожной» сигнализации. Прибывший спустя несколько минут на место происшествия наряд Росгвардии выяснил, что опасения работников заведения вполне обоснованны – подозрительный гражданин действительно намеревался вынести из магазина ряд товаров без оплаты их стоимости.



В ходе задержания правоохранителям стало известно, что в настоящее время орловец находится в оперативном розыске за совершенные ранее правонарушения по ст. 158, ч.1 УК РФ. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.