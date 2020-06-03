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Сегодня на «Радио России. Орёл» запланирован прямой эфир с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Речь пойдет о ситуации, сложившейся на Орловщине в связи с пандемией коронавируса. Эту беседу можно будет не только слышать, но и видеть на нашем сайте. Начало трансляции в 18:10.


Сегодня после длительного перерыва на «Радио России. Орел» пройдет прямой эфир с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
 
Какова эпидситуация на Орловщине сегодня? Как будем выходить из самоизоляции? Какой парад Победы нас ждет? На эти и другие вопросы прозвучат ответы от первого лица. Вместе с губернатором Андреем Клычковым на вопросы радиослушателей ответит и главный внештатный инфекционист области Виктория Адоньева. 
 
Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Конечно, мы будем соблюдать все меры предосторожности, но в тоже время это будет полноценный прямой эфир со звонками радиослушателей, с сообщениями в мессенжарах, и, я думаю, будут даны ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, с теми мерами, которые применяются в регионе, и с теми перспективами, которые нас ждут».

Начало в 18:10.

Телефон прямого эфира – (4862) 43-51-87.




Орловское Информбюро
3 июня 2020 года
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