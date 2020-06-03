Сегодня на «Радио России. Орёл» запланирован прямой эфир с губернатором Орловской области Андреем Клычковым Речь пойдет о ситуации, сложившейся на Орловщине в связи с пандемией коронавируса. Эту беседу можно будет не только слышать, но и видеть на нашем сайте. Начало трансляции в 18:10.





губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Сегодня после длительного перерыва на «Радио России. Орел» пройдет прямой эфир с Какова эпидситуация на Орловщине сегодня? Как будем выходить из самоизоляции? Какой парад Победы нас ждет? На эти и другие вопросы прозвучат ответы от первого лица. Вместе с губернатором Андреем Клычковым на вопросы радиослушателей ответит и главный внештатный инфекционист области Виктория Адоньева. Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Конечно, мы будем соблюдать все меры предосторожности, но в тоже время это будет полноценный прямой эфир со звонками радиослушателей, с сообщениями в мессенжарах, и, я думаю, будут даны ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, с теми мерами, которые применяются в регионе, и с теми перспективами, которые нас ждут». Начало в 18:10. Телефон прямого эфира – (4862) 43-51-87.





Орловское Информбюро

3 июня 2020 года



