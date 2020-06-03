Более тысячи орловцев заражены COVID-19

На сегодня в Орловской области подтвержден 71 новый случай COVID-19. По информации федерального оперативного штаба на 3 июня в регионе зарегистрировано 2443 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1142 человека, выздоровели 1274 человека. По предварительной информации 27 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1007 жителей Орла, 365 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 224 – в Орловском районе, 97 – в Болховском районе, 60 – в Дмитровском районе, 58 – в Новодеревеньковском районе, 56 – в Урицком районе, по 54 – в Свердловском и Хотынецком районах, 52 – в Новосильском районе, по – 43 в Знаменском районе и Ливнах, 42 – в Шаблыкинском районе, 39 – в Глазуновском районе, 37 – в Верховском районе, 35 – в Покровском районе, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, по 19 – в Ливенском и Троснянском районах, 18 – в Кромском районе, по 17 – в Колпнянском и Должанском районах, 16 – в Краснозоренском районе, 15 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

