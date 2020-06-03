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Иван Залогин: в Орловской области 2803 медика получили стимулирующие выплаты за май

Об этом руководитель департамента здравоохранения Орловской области сообщил на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.


Иван Залогин: «В рамках Постановления Правительства РФ № 415 стимулирующие выплаты получили 1780 медицинских работников на общую сумму 30,6 млн рублей. По Постановлению Правительства РФ № 484 выплаты получили 1023 медика на общую сумму 55,3 млн рублей».
Руководитель департамента здравоохранения также отметил, что 7 медиков, которые заразились коронавирусом при исполнении своих трудовых обязанностей, получили страховые выплаты в сумме 68800 рублей. Выплаты готовятся еще двум медицинским работникам, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
3 июня 2020 года
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