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В Орловской области протестировано 513 человек на антитела к коронавирусу

Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.


Александр Румянцев: «В регионе протестировано 513 человек на антитела, в крови 24 из них обнаружен иммуноглобулин класса G, что свидетельствует о том, что человек уже встречался с этим вирусом и имеет к нему иммунитет. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию проведено более 48000 исследований».
 
Руководитель регионального Роспотребнадзора также отметил, что ведомством за неделю проведен мониторинг на 620 объектах по соблюдению противоэпидемических требований. Всего мониторингом охвачено более 8000 объектов. Выдано 2500 предписаний, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
3 июня 2020 года
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