Санаторий «Орловчанка» готовится к приему детей Это лето станет особенным для детских лагерей, рекомендации для начала работы - жесткие. Придется сократить вдвое число отдыхающих, что отразится на цене путевки. В детском лагере «Орловчанка», несмотря на всё, готовы принять детей. Тем более что этот год для лагеря юбилейный – ему исполняется 25 лет.





Новая коронавирусная инфекция не только причина трудностей, но и начало перемен. Так, в детские оздоровительные лагеря поступили рекомендации, соблюдение которых даст гарантию открытия смен. Например: дети теперь больше времени должны проводить на улице. Поэтому в «Орловчанке» хозпостройки стали превращаться в летние веранды. Алла Толубеева, заместитель генерального директора по воспитательным вопросам детского санатория «Орловчанка»: «Сейчас у нас в перспективе сделать три веранды. Я думаю, что мы еще найдем возможность установить беседки». Еще требование: обеспечить запас дезинфицирующих средств. В этом пункте «галочка» поставлена. Один из критериев открытия детских лагерей это сокращение вдвое количества отдыхающих и данная мера сохранится до полного снятия ограничений. Если, например комната, рассчитана на четырех человек, то в этом сезоне жить здесь будут только двое. Что касается столовой, то здесь станет меньше стульев. Вместо привычных восьми за каждым столом оставят четыре. Так будет соблюдена социальная дистанция. Особые требования и к поставщикам продуктов. Разгружаться придется у ворот, при отсутствии такой возможности - масочный режим, перчатки, наличие медицинских справок, документ об обработке транспорта. Если с этим все понятно, то к условию одномоментного заезда всего персонала и детей на территорию лагеря и пребывания в нем на протяжение всей смены есть вопросы. Марина Горяйнова, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»: «Операторы котельной, бухгалтеры, сторожа - есть вопрос: целесообразно ли их круглосуточное пребывание на территории? А вот люди, которые непосредственно работают с детьми, - здесь даже не возникает вопросов, действительно им крайне необходимо находиться, и они уже настроены, и они уже готовы работать с детьми 21 день». Изменения грядут и в «родительских днях». Их согласно новым правилам придется отменить. Открыть свои двери для отдыхающих планируют с 24 июня, но с оговоркой - все зависит от решения оперштаба. Пока же в лагерях идут приемки. В «Орловчанке» проверят и комнату для ароматерапии, такая теперь есть. Есть и спелеокамера. Пребывание в первой обеспечить спокойствие, во второй - отдыхающие подлечат органы дыхательных путей. Марина Зайцева, главная медсестра детского санатория «Орловчанка»: «Посещение комнаты 20 минут в день,10 посещений. За десять процедур организм ребенка полностью восстанавливается и насыщается солью, которая необходима организму». Самое важное, отмечает руководство лагеря, сохранить в сложившихся обстоятельствах штат сотрудников. При этом добавляют: в этом году, скорее всего, можно не бояться кишечных инфекций, их число в регионе с момента пандемии значительно упало.





Анна Вайсергисер

3 июня 2020 года



