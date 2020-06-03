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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Сегодня для посетителей открыли двери непродовольственные магазины Орла. На каких условиях их допустили к работе? Вопрос обсудили на оперативном штабе в правительстве.
- Строительство автомагистрали в областном центре стало причиной споров: что вызывает нарекание жителей? В ситуации разбиралась наша съемочная группа.
- На каникулы - за город. Готовы ли санатории принимать детей, и что теперь изменится в учреждениях?
Вести-Орёл
3 июня 2020 года