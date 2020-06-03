Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Сегодня для посетителей открыли двери непродовольственные магазины Орла. На каких условиях их допустили к работе? Вопрос обсудили на оперативном штабе в правительстве.





- Строительство автомагистрали в областном центре стало причиной споров: что вызывает нарекание жителей? В ситуации разбиралась наша съемочная группа.





- На каникулы - за город. Готовы ли санатории принимать детей, и что теперь изменится в учреждениях?