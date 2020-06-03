Мост Дружбы в Орле планируют сдать к концу июня Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков: «Продолжаю держать вас в курсе хода ремонтных работ моста Дружбы. На сегодняшний день под укладку асфальтобетонной смеси полностью подготовлено мостовое полотно и на 90% так называемая «дорожная одежда» на подходах к нему. Установлена четверть всего перильного ограждения. Практически завершена покраска поверхности объекта. На 100% выполнено переустройство ливневой канализации, а также установлены все опоры освещения. До конца июня планируется завершение всех работ».

















Орловское Информбюро

3 июня 2020 года



