Андрей Клычков встретился с жителями Ливенского района Глава региона проинспектировал ход ремонта сельской школы, дома культуры и благоустройство парка.





Визит губернатора в Ливенский район начался с деревни Росстани, где уже четвертый год ремонтируется школа. В 2017 году в здании, где занимаются дошколята, обновили крышу, окна и двери, в 2018-м отремонтировали инженерные сети. В прошлом году привели в порядок фасад, в этом году хотят установить пожарную сигнализацию, вентиляцию и отремонтировать пороги. Губернатор пообещал найти для этого средства. Затем глава региона посетил Дом культуры села Сосновка, где также идёт ремонт. Последним объектом в программе визита стал парк в Сосновке. Его скоро начнут благоустраивать. Стоимость проекта 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рад тому, что, несмотря на все ограничения, все муниципальные и областные обязательства выполняются. Сейчас стоит задача по предложениям жителей. Было высказано, что много ещё есть желаний - это касается и дорог, и социальных объектов, объектов инфраструктуры. Появилось предложение - 1 июля Президент принял решение о проведении единого дня голосования по поправкам в Конституцию - предложить в этот день жителям совместить и определить те объекты, которые, по их мнению, хотелось бы включить в перспективу развития 2020-21-22 годов. Чтобы мы вместе с главами районов, получив эти наказы, включили их в плановую реализацию».





Антон Киселёв

3 июня 2020 года



