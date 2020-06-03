256 социальных работников в Орловской области получили стимулирующие выплаты Об этом сообщила руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина.





Ирина Гаврилина: «По состоянию на 3 июня 256 работников, задействованных в стационарных организациях социального обслуживания, получили стимулирующие выплаты на общую сумму 5,3 млн рублей».

Выплаты получили средний медперсонал (44 работника), социальные работники и иные категории специалистов, а также административно-управленческий персонал (27 человек), младший медперсонал (119 человек) и технический персонал (66 человек), сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

3 июня 2020 года



