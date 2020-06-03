Инфекционные корпуса Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ будут капитально отремонтированы

Об этом рассказал руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Как сообщает информационный портал Орловской области, по поручению губернатора Андрея Клычкова в мае были выделены средства на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта инфекционных отделений Глазуновской и Новодеревеньковской центральных районных больниц.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «На разработку ПСД на капремонт инфекционного корпуса в Новодеревеньковской ЦРБ выделено 1,2 млн рублей и 3,2 млн рублей на разработку ПСД на капремонт инфекционного корпуса в Глазуновскойц ЦРБ. Это позволит создать дополнительно 30 и 50 высокоспециализированных мест для лечения пациентов соответственно».

В настоящее время в регионе развернуто 650 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В самое ближайшее время дополнительно будет развернуто еще 232 коечных места в больнице им. Боткина, в том числе 12 реанимационных. Дополнительные 30 коек появятся и в больнице скорой помощи им. Семашко.