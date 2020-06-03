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В Орле ветеранам Великой Отечественной войны подарили мобильные телефоны
Гаджеты специально адаптированы под пожилой возраст - крупные кнопки, хорошо различимые буквы и цифры. Услуги оператора уже оплачены. Пополнять счет не потребуется. Фронтовиков с юбилейным годом со Дня Победы поздравили представители власти.
Телефоны в подарок получат 200 человек. Это фронтовики, проживающие не только в областном центре, но и в других муниципалитетах региона. Акция организована совместно «Волонтерами Победы» и партией «Единая Россия».
Мария Семак
3 июня 2020 года