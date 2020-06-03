Ярмарка выходного дня в Северном микрорайоне сменит место Решение было принято в целях сохранения эпидбезопасности.





На привычном месте, возле культурно-досугового центра «Металлург», даже при небольшом количестве торговых лотков невозможно было организовать работу так, чтобы соблюдалась социальная дистанция и другие требования главного санитарного врача региона. Новая площадка - на территории рынка «Развитие» - может предоставить 200 соответствующих этим требованиям мест. Этого должно хватить, судя по заявкам от самих продавцов на эти выходные - поработать в субботу пока изъявили желание 64 предпринимателя, в воскресенье - 51. Работать продавцы будут на прежних условиях, кроме того, на новой площадке были обещаны и социальные места. Территорию у центра «Металлург» будут контролировать полицейские и сотрудники административно-технического контроля администрации Северного района. Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Никакой несанкционированной торговли на тех местах мы не допустим. Это сделано с целью обеспечения безопасности наших граждан и с целью предотвращения распространения этой новой коронавирусной заразы». Нина Капралова, администратор рынка: «У каждого продавца должно быть на торговой точке маска, перчатки, обеззараживающие средства. Мы ведём журнал учёта каждый день, проверяем температуру у каждого продавца, это всё фиксируем».





Антон Киселёв

3 июня 2020 года



