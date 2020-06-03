среда 3.06.2020 20:46:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Ярмарка выходного дня в Северном микрорайоне сменит место

Решение было принято в целях сохранения эпидбезопасности.


На привычном месте, возле культурно-досугового центра «Металлург», даже при небольшом количестве торговых лотков невозможно было организовать работу так, чтобы соблюдалась социальная дистанция и другие требования главного санитарного врача региона. Новая площадка - на территории рынка «Развитие» - может предоставить 200 соответствующих этим требованиям мест. Этого должно хватить, судя по заявкам от самих продавцов на эти выходные - поработать в субботу пока изъявили желание 64 предпринимателя, в воскресенье - 51. Работать продавцы будут на прежних условиях, кроме того, на новой площадке были обещаны и социальные места. 
 
Территорию у центра «Металлург» будут контролировать полицейские и сотрудники административно-технического контроля администрации Северного района.
 
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Никакой несанкционированной торговли на тех местах мы не допустим. Это сделано с целью обеспечения безопасности наших граждан и с целью предотвращения распространения этой новой коронавирусной заразы».
 
Нина Капралова, администратор рынка: «У каждого продавца должно быть на торговой точке маска, перчатки, обеззараживающие средства. Мы ведём журнал учёта каждый день, проверяем температуру у каждого продавца, это всё фиксируем».



Антон Киселёв
3 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.