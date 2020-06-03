Больница им. Боткина в Орле полностью становится стационаром для пациентов с COVID-19 Об этом в прямом эфире «Радио России. Орёл» сообщила главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева.





Виктория Адоньева: «Закрыты практически все отделения. Это решение определяется потребностью в госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С моей позиции, тяжёлых и среднетяжёлых случаев достаточно много, если мы вынуждены задействовать три стационара в Орле и два стационара в областных центрах – Мценске и Ливнах – для госпитализации пациентов с COVID. Лёгкие формы мы не госпитализируем».





Артемий Лукьянчиков

3 июня 2020 года



