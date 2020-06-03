В Орле подрядчик устроил бассейн вместо дороги

На одном из участков дороги в переулке Южном на стадии укладки асфальта уже проявились недостатки - даже при небольшом дожде возникает огромная глубокая лужа.

Промочить ноги и быть облитым грязной водой - такие перспективы у пешеходов, совершающих путь вдоль дороги по Светофорному переулку. Огромная лужа появляется, даже если осадки не большие, а уж в ливень здесь настоящий потоп.

С жалобой жители обратились в Общероссийский народный фронт, и выяснилось: по переулку Южный от улицы Пушкина до Паровозной с 1 мая идет капитальный ремонт дороги. По мнению активистов ОНФ, причиной скопления воды является низкий уровень асфальта и плохой водоотвод.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Нарушена технология. Пока не поздно, необходимо переделать, чтобы в ливневую канализацию попадала вода, иначе это будут неправильно израсходованные деньги. Мы обратимся в администрацию г. Орла с предложение принять участие в данном вопросе, промониторить, переговорить с подрядчиками данных работ и проконтролировать, чтобы уровень асфальта позволял воде стекать в ливневую канализацию, а не накапливать грандиозные лужи».

В Орловской мэрии уверяют: контроль за ремонтом дорог идет строгий, и все выявленные недостатки будут устранены.

Евгений Гришин, заместитель главы администрации г.Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «На каждой дороге существует куратор, который внимательно изучает состояние дороги. По данному факту подрядчику будет выдано предписание, где будет указано на устранение данных недостатков. Я думаю, что по окончании работ, к 31 августа, все эти недостатки будут устранены».

Между тем, два слоя асфальта здесь уже положили. Активисты ОНФ обещают держать объект под наблюдением. На ремонт этого участка из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено более 24 млн рублей. И следующий капитальный ремонт здесь должен быть не ранее чем спустя 5 лет.