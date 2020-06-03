Орловский бизнес адаптируется к новым реалиям

Переход ко второму этапу снятия ограничительных мер стартовал, а это значит, что с 3 июня свои двери откроют предприятия сферы услуг, но только при условии жесткого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Так что массового открытия можно не ждать. Не все в состоянии выполнить полученные рекомендации. От фотосалонов до организаций по ремонту техники - везде при входе должен быть антисептик для обработки рук. Если клиент пришел без маски, придется ею обеспечить. Особые требования к сфере красоты. Клиентов нужно принимать только по предварительной записи, интервал между посетителями - 20 минут, клиент должен быть в маске. После каждого клиента необходимо произвести обработку рабочего места. Термоконтроль - обязателен.

Сильно изменится и внешний вид специалистов по красоте: шапочка, бахилы, перчатки, маска и, конечно, одноразовые халаты. И кто-то за все новые расходники должен будет заплатить. Пока предприниматели не идут на резкое повышение цен, а мастера учатся работать в новых реалиях.

Закрытыми остаются массажные салоны, фитнес-центры, бассейны, бани. Для возобновления работы непродовольственных магазинов площадью не больше четырехсот квадратных метров необходимо уведомить в электронном виде департамент экономического развития. Если есть отдельный вход и возможность контролировать количество клиентов, можно приступать к работе. Дали «зеленый свет» ярмаркам в Болхове и Мценске - об этом сообщили на заседание регионального оперштаба. К тренировкам приступили и спортсмены.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По рекомендациям Министерства спорта мы дали возможность заниматься спортом при наличии уведомления нашим профессиональным командам - как сборной России, так и Орловской области. И в подготовительный этап попали наши музеи и библиотеки без обслуживания посетителей, для того чтоб подготовиться к полноценному открытию наших культурных и иных объектов».

Во время оперштаба прокуратора и следственный комитет заявили: ситуация по выплатам медперсоналу в регионе стабилизировалась. По информации руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, получили свои страховые выплаты и переболевшие коронавирусом медики - в сумме 68800 рублей. Выплаты готовятся еще двум медицинским работникам.

На сегодня в регионе выявлен еще 71 случай заболевания. Согласно данным тестирования на антитела, у 5% от числа обследованных они есть.