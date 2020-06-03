Андрей Клычков: «Я готов резать другие строки бюджета» Губернатор Орловской области рассказал о перспективах достройки многопрофильного медцентра в прямом эфире «Радио России. Орёл».





Андрей Клычков: «Мы подготовили обращение. Валентина Матвиенко поддержала нашу инициативу, озвученную Василием Иконниковым на очередном заседании Совета Федерации при выступлении Татьяны Голиковой. Решение о проверке возможности достройки нашего корпуса областной больницы включено в проект решения Совета Федерации. Сейчас приезжают и запрашивают документацию. И я считаю, что это, безусловно, крайне важно – в пандемию или нет – достроить этот корпус, чтобы его запустить. Строительная готовность здания – 82 процента. Также мы посмотрели Глазуновскую больницу, ЦРБ в Хомутово. Сейчас крайне непросто, снижение поступлений в бюджет составляет 30 процентов. Но при всех этих ограничениях я готов перенаправлять средства. В первую очередь, на социально значимые направления, и во вторую – на восстановление тех мощностей и возможностей, которые есть у нас в регионе».





Артемий Лукьянчиков

3 июня 2020 года



